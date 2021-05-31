Своим клиентам мы предлагаем строительство загородных домов и коттеджей под ключ в Москве и МО. Сотрудничаем с профессиональными мастерами и дизайнерами. Разрабатываем и реализуем индивидуальные проекты начиная с фундамента и заканчивая отделочными работами и прокладкой инженерных коммуникаций.
Мы работаем в сфере строительства и дизайна больше 20 лет.
Мы работаем напрямую с поставщиками и приобретаем материалы по лучшим ценам.
Наши мастера являются профессионалами своего дела и имеют огромный опыт
Предоставляем полный спектр услуг под ключ: строительство, отделка, прокладка коммуникаций.
Наша компания строит качественные и надёжные дома вот уже более 20 лет.
В этом разделе вы можете прочитать отзывы о нашей работе.
Добрый день. Спасибо Вашей компании за скорость оказания услуг, качество выполненных работ и отличный коллектив!
Надеюсь в дальнейшем будем также довольны полученным результатом и не придется что либо исправлять.
Спасибо!
Спасибо большое всей вашей команде, бригада очень хорошая, работали профессионально!
Спасибо большое! просто супер! Строители молодцы! Мы очень рады, что выбрали именно вас!
Строили быстро, боялась, что спешат и потеря в качестве будет, но есть же гарантия! Да и никаких потерь, дом как монолитный получился. спасибо огромное за их терпение и подробные ответы на вопросы. Всё доступно объяснили и успокоили))
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