СтройКонтроль - Строительство домов и коттеджей под ключ (Москва и Подмосковье)
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+7(967)16-000-30 info@strcontrol.ru

О нас

Почему именно мы?

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Многолетний опыт

Мы работаем в сфере строительства и дизайна больше 20 лет.

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Отличные цены

Мы работаем напрямую с поставщиками и приобретаем материалы по лучшим ценам.

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Высочайшее качество

Наши мастера являются профессионалами своего дела и имеют огромный опыт

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Полный комплекс услуг

Предоставляем полный спектр услуг под ключ: строительство, отделка, прокладка коммуникаций.

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89%
Выполненных проектов
были сданы раньше срока
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3123
Клиентов доверились нам
и остались довольны результатом

Наши проекты

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«Апрелевка парк»

таунхаусы 1 очереди. Площадь квартир от 145 до 270 м.кв. Построено 14 корпусов и 6 частных домов, проведены все виды коммуникаций, оформление придомовых территорий (подъездные дороги, внутренние дворики, места общего пользования) Тауны Фундамент – ростверговый с буронабивными сваями монолитный.
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ЖК «Золотые ключи» (дизайн «Art-IQ»)

Площадь квартиры 141 м.кв. Отделочные работы по индивидуальному проекту. Квартира в современном стиле. Отделочные материалы: керамогранит, плитка, покраска. Кухонная мебель частично интегрирована в стену. Материалы Италия.
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Жилой небоскреб «Дом на Мосфильмовской»

Проект №2. Квартира 157 м.кв Современная классика Выполнена отделка высококачественными материалами, система кондиционирования, электромонтажные работы, водопровод – канализация. Отделка стен обои ланкруста с декоративной покраской, на потолке витраж, пол мрамор.
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Жилой небоскреб «Дом на Мосфильмовской»

Проект №2. Квартира 157 м.кв Современная классика Выполнена отделка высококачественными материалами, система кондиционирования, электромонтажные работы, водопровод – канализация. Отделка стен обои ланкруста с декоративной покраской, на потолке витраж, пол мрамор.
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Реконструкция частного дома в Вологде

720 м.кв. Внутренняя и внешняя отделка. Реконструкция с увеличением высоты последнего этажа, замена крыши, отделка фасада, внутренняя перепланировка и внутренняя отделка.
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ЖК «Барин хаус»

247 м.кв. Выполнена отделка высококачественными материалами, система приточно-вытяжной вентиляции, электромонтажные работы, водопровод – канализация, система умный дом, увлажнение, сауна, хамам, снегогенератор. Современный стиль. Отделка стен 3d панелями, крупноформатные керамогранитные слебы, покраска. Пол крупноформатные керамогранитные слебы, паркетная доска.
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Отзывы

Наших клиентов

Наша компания строит качественные и надёжные дома вот уже более 20 лет.
В этом разделе вы можете прочитать отзывы о нашей работе.

Добрый день. Спасибо Вашей компании за скорость оказания услуг, качество выполненных работ и отличный коллектив!
Надеюсь в дальнейшем будем также довольны полученным результатом и не придется что либо исправлять.
Спасибо!

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Спасибо большое всей вашей команде, бригада очень хорошая, работали профессионально!

Спасибо большое! просто супер! Строители молодцы! Мы очень рады, что выбрали именно вас!

Строили быстро, боялась, что спешат и потеря в качестве будет, но есть же гарантия! Да и никаких потерь, дом как монолитный получился. спасибо огромное за их терпение и подробные ответы на вопросы. Всё доступно объяснили и успокоили))

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